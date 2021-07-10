В Афганістані тривають важкі бої за місто Кандагар

В Афганістані тривають важкі бої в місті Кандагарі, центрі однойменної провінції на півдні країни, і його околицях між урядовими силовими структурами і силами ісламістського антиурядового руху «Талібан».

За повідомленнями з місць подій кореспондентів Радіо Азаді, Афганської служби Радіо Свобода, бої в місті тривають другий день після того, як 9 липня таліби вперше вдерлися в один із районів міста, попередніми днями захопивши кілька сусідніх із містом адміністративних районів.

Національна армія Афганістану заявляє, що в боях у Сьомому поліційному окрузі Кандагару, який захопили таліби, внаслідок наземних дій силовиків за підтримки бойової авіації за останні 24 години знищено 70 бойовиків «Талібану» і ще 8 поранено. Даних про втрати урядових сил у цих боях не наводять.

Крім того, повідомляють і про жертви серед цивільного населення – принаймні кількох загиблих і десятки поранених.

Місцеве управління у справах біженців повідомляє, що близько двох тисяч родин із районів Мір-Базаар і Мірвайс-Міна в Сьомому окрузі Кандагару були змушені залишити домівки і нині знаходять притулок в інших частинах міста.

Речник поліції Кандагару Джамал Насі Баракзай повідомив Радіо Азаді, що бойовики силою виганяють людей із домівок і використовують ці будинки як укриття. Це ускладнює завдання вибити талібів із міста, бо, як кажуть військові, вони не хочуть руйнувати будинки.

Також повідомляють про важкі бої в кількох районах поруч із Кандагаром – зокрема, районі Данд, який оточує місто, а також Аргандаб і Спін-Болдак.

Таліби тим часом узагалі не підтверджують, що ведуть бої в Кандагарі. Але вони стверджують, що захопили кілька визначальних блокпостів у районах Спін-Болдак, Данд і Жарай.

Провінція Кандагар було осереддям руху «Талібан», перш ніж міжнародна операція під проводом США не усунула цей рух від влади; місто Кандагар – неформальна «столиця» народу пуштунів, представники якого складають величезну більшість бойовиків руху.

Від початку травня, коли Сполучені Штати Америки й їхні союзники почали виводити з Афганістану свої бойові війська, таліби, за повідомленнями, захопили ще десятки адміністративних районів Афганістану в різних частинах країни, значно розширивши вже й так чималі підконтрольні їм території.