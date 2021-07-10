Таліби в Москві заявили, що не порушуватимуть кордони сусідніх держав

Представники руху «Талібан» заявили на пресконференції в Москві 9 липня, що не порушуватимуть кордони держав Центральної Азії. З делегацією талібів зустрічався спецпредставник президента Росії з Афганістану Замір Кабулов.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що переговори з представниками руху «Талібан» необхідні, і глава держави обізнаний про такі контакти.

Члени делегації заявили, що контролюють значну частину афганської території, за винятком Кабула і найближчих до нього повітів. Голова делегації талібів Шахабуддін Делавар заявив, що 85% території Афганістану перейшло під управління ісламського емірату. «Ми не прагнемо до повної узурпації влади. Ми хочемо, щоб усі громадяни брали участь в управлінні країною разом із нами, відповідно до наявних знань і здібностей», – наводить «Євроньюс» слова Делавар.

У Росії висловлюють стурбованість через зростання напруженості на південних кордонах Таджикистану, союзника Росії в ОДКБ, Організації договору про колективну безпеку.

До вечора 9 липня, як повідомили ЗМІ, збройні загони талібів, за заявами їхнього командування, встановили контроль над важливим районом у Кандагарі, найбільшому місті на півдні Афганістану.

Одночасно в ЗМІ з’явилися повідомлення, що таліби взяли під контроль приблизно дві третини кордону з Таджикистаном. Уряд цієї країни надіслав у прикордонні райони тисячі резервістів.