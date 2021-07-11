Туркменістан посилює безпеку на кордоні через бої в Афганістані – джерело

Туркменістан почав переміщувати важку зброю, гелікоптери та іншу авіацію ближче до кордону з Афганістаном та приводити в готовність резервістів у столиці на тлі продовження боїв у сусідньому Афганістані.

Високопоставлений чиновник туркменської служби безпеки повідомив місцевій службі Радіо Свобода, що додаткові війська з армійського гарнізону поблизу міста Мари перекинуті на підмогу прикордонним підрозділам. Мари розташоване приблизно в 400 кілометрах на північ від Серхетабада, головного пункту перетину кордону з Афганістаном.

Посадовець, який не був уповноважений розмовляти із медіа і захотів лишитися анонімним, заявив, що до додаткових сил, спрямованих до кордону, входять офіцери, винищувачі та вертольоти.

Читайте також: В Афганістані тривають важкі бої за місто Кандагар

Точно невідомо, скільки підрозділів чи повітряних засобів направили до кордону.

Ще один новинний сайт, Turkmen.News, повідомляв про переміщення важкого озброєння до району Серхетабаду минулого тижня.

Тим часом в столиці Ашхабаді деяких резервістів викликали на військові призовні пункти, їм наказали бути готовими до можливої швидкої передислокації, сказав чиновник. За його даними, накази поки що не загальнодержавні і обмежені лише Ашхабадом.

Уряд Туркменістану, який є жорстко контрольованим і дуже закритим, не оголошував про заходи посилення безпеки. Тим часом правоохоронці посилили попередження громадянам щодо використання віртуальних приватних мереж або VPN, які є незаконними в цій країні, але широко використовуються для обходу державних обмежень в інтернеті.

У Мари, населення якої оцінюється в близько 100 тисяч чоловік, місцеві чиновники почали організовувати патріотичні лекції для державних службовців.

Туркменістан має 800-кілометровий кордон з Афганістаном, де ситуація з безпекою різко погіршилася через наступ бойовиків екстремістського угруповання «Талібан» на провінційні центри і навіть деякі прикордонні пункти.

Минулого тижня таджицькі чиновники оголосили, що направили додаткові 20 тисяч військовослужбовців до кордону у відповідь на наступ талібів.