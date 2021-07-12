Афганістан: таліби оточили столицю провінції Газні

Екстремістське угруповання «Талібан» оточило місто Газні, яке є столицею однойменної провінції у центрі Афганістану, повідомляє місцева влада.

«Ситуація у місті Газні дуже критична… «Талібан» використовує будинки цивільних як укриття і відкриває вогонь по силах безпеки Афганістану, це дуже ускладнює для афганської армії дії проти «Талібану», – сказав член провінційної ради Хассан Резаї.

Місцеві жителі зазначають, що бойові дії тривають також у південній провінції Кандагар, де таліби традиційно мали сильну присутність.

«Афганські сили безпеки, в тому числі спецназ, борються з «Талібаном» і намагаються відтіснити їх», – сказав Хамідзай Лалай, колишній депутат парламенту, який разом із озброєними жителями воює проти «Талібану» в Кандагарі.

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Речник міністерства оборони Фавад Аман стверджує, що ситуація в Кандагарі «повністю контрольована».

11 липня таліби напали на столицю провінції Тахар місто Талокан на кордоні з Таджикистаном.

«Наступальні атаки противника були відбиті, і вони зазнали великих і безпрецедентних втрат, в результаті яких 55 ворожих солдатів було вбито і 90 поранено», – заявив сказав губернатор Тахара Абдулла Карлук.

Наразі об’єктивних підтверджень цьому твердженню немає.

Міністерство оборони заявило, що здійснювало авіаудари по позиціях «Талібану» в околицях Талокана. За даними відомства, внаслідок цього загинуло більше десятка бойовиків.

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Спалах насильства відбувається на тлі виведення іноземних військ із країни. Командувач військового контингенту в Афганістані генерал Остін Міллер 12 липня має залишити цю посаду. Це буде символічним завершенням найдовшої присутності США в закордонному конфлікті.

Виведення іноземних військ є результатом угоди, укладеної Вашингтоном з «Талібаном» у лютому 2020 року, за правління Дональда Трампа.. Відповідно до угоди, повстанці повинні боротися з тероризмом на афганській землі і вступити в переговори щодо політичної мирної угоди з урядом в Кабулі.

Однак мирні переговори, що почалися у вересні в Катарі, просуваються повільно і не призвели до істотних результатів.