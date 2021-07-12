У США з «глибоким занепокоєнням спостерігають» за діями «Талібану» в Афганістані

Представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США «з глибоким занепокоєнням спостерігають» за захопленням бойовиками руху «Талібан» нових територій в Афганістані на тлі виведення американських військ з країни.

«Настав час, коли афганські урядові війська повинні виступити і захищати свою країну», – заявив у неділю представник Пентагону Джон Кірбі, виступаючи на каналі Fox News. Він назвав те, що відбувається, «моментом відповідальності».

Майже двадцять років США поставляли Афганістану зброю для самооборони на мільярди доларів, але з урахуванням наміру президента Джо Байдена вивести війська до 31 серпня, контроль над країною стає все більш невизначеним, зазначає “Голос Америки”.

У «Талібані» стверджують, що вже контролюють 85 відсотків території країни, хоча ці заяви оскаржуються. Однак Кірбі не став заперечувати оцінки Fox News, згідно з якими, 13 мільйонів афганців живуть під контролем «Талібану», 10 мільйонів – під владою афганського уряду і ще 9 мільйонів – у спірних регіонах.

Виведення іноземних військ є результатом угоди, укладеної Вашингтоном з «Талібаном» у лютому 2020 року, за правління Дональда Трампа.. Відповідно до угоди, повстанці повинні боротися з тероризмом на афганській землі і вступити в переговори щодо політичної мирної угоди з урядом в Кабулі.

Однак мирні переговори, що почалися у вересні в Катарі, просуваються повільно і не призвели до істотних результатів.