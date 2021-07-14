Таліби звільнили затриману жінку, яка є членом Ради провінції Хост

Рух «Талібан» звільнив затриману раніше Зухру Джалал, яка є членом Ради провінції Хост, повідомив афганській службі Радіо Свобода син цієї жінки Аюб Джалал.
За його словами, таліби спочатку звільнили п’ятьох його братів і сестер, перш ніж відпустили Зухру Джалал.
Зухра Джалал була викрадена бойовиками «Талібану» в провінції Логар на південь від Кабула, коли вона їхала автомобілем.
Речник «Талібану» Забіулла Муджахід підтвердив, що члени руху захопили члена провінційної ради та її супровід, але не уточнив причину інциденту.
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