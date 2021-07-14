У США засудили ймовірний розстріл талібами афганських військових, які здалися

Сполучені Штати засудили відео ймовірну страту бойовиками екстремістського угруповання «Талібан» військових Афганістану. Із відповідною заявою виступив речник Державного департаменту Нед Прайс.

Представник Державного департаменту 14 липня назвав дії людей на відео «звірством» і додав, що Вашингтон не має підстав сумніватися в автентичності запису.

На ньому видно, як бойовики «Талібану» розстрілюють 22 службовців афганських сил безпеки після того, як ті склали зброю.

Американський канал CNN стверджує, що відео, правдивість якого йому вдалося підтвердити, було зняти в червні у місті Давлат-Абад у провінції Фар’яб, неподалік від кордону Афганістану з Туркменістаном.

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Представник Пентагону Джон Кірбі 12 липня висловив «глибоке занепокоєння», з яким у США спостерігають за захопленням бойовиками руху «Талібан» нових територій в Афганістані на тлі виведення американських військ з країни.

Виведення іноземних військ є результатом угоди, укладеної Вашингтоном з «Талібаном» у лютому 2020 року, за правління Дональда Трампа. Відповідно до угоди, бойовики повинні боротися з тероризмом на афганській землі і вступити в переговори щодо політичної мирної угоди з урядом в Кабулі.

Однак мирні переговори, що почалися у вересні в Катарі, просуваються повільно і не призвели до істотних результатів.