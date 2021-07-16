Афганістан: триває протистояння між урядовими військами та талібами на кордоні з Пакистаном

Афганські урядові війська продовжують битися з бойовиками екстремістського угруповання «Талібан» за контроль над пунктом перетину кордону з Пакистаном у місті Спін Болдак, раніше, за повідомленнями, окупованим бойовиками.

Стратегічно важливий пункт перетину кордону забезпечує прямий доступ до провінції Белуджистан Пакистану, де, як вважають, базується вище керівництво «Талібану», а також резервні групи бойовиків.

Мешканці Спін Болдака, який, як повідомляється, потрапив під контроль бойовиків 14 липня, повідомляють, що на головному базарі прикордонного міста тривають важкі бої.

За даними кореспондентів агенції AFP з місця подій, десятки поранених бойовиків перебувають на лікуванні в пакистанській лікарні поблизу кордону після запеклих нічних сутичок.

Інформаційне агентство Reuters підтвердило, що його відомий фотокореспондент Даніш Сіддікі загинув 16 липня. Афганське командування пояснило загибель журналіста перехресним вогнем «Талібану» під час бою за центральну ринкову площу Спін Болдака.

Тим часом у Кабулі віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех звинуватив пакистанських військових у наданні «суттєвої повітряної підтримки «Талібану» в окремих районах.

Салех повідомив у Twitter, що повітряні сили Пакистану нібито застерегли афганську армію від авіаударів проти «Талібану» поблизу кордону.

Міністерство закордонних справ Пакистану рішуче заперечило це твердження, заявивши, що Ісламабад вжив «необхідних заходів на своїй території для захисту наших власних військ і населення».

«Ми визнаємо право афганського уряду вживати заходів на своїй суверенній території… Афганська сторона повідомила Пакистан про намір здійснити повітряні операції всередині своєї території, прилеглій до сектора Чаман у Пакистані. Пакистан позитивно відреагував на право афганського уряду діяти на власній території», – додали у відомстві.

Повідомляється, що «Талібан» також оточив штаб польокового командира Абдула Рашида Достума, давнього ворога угруповання.

Речник «Талібану» Забіхулла Муджахід заявив, що озброєні сили Достума втекли із міста Шеберган – столиці північної провінції Джоузджан, що межує з Туркменістаном, а бойовики «захопили в’їзд» у місто.

Натомість заступник губернатора Джовзджана підтвердив, що «Талібан» дійшов до в’їзду в провінційну столицю, але заявив, що урядові сили чинять бойовикам опір.

По мірі того, як бойові дії тривають, Пакистан заявив, що у вихідні проведе спеціальну конференцію з питань Афганістану в Ісламабаді, хоча офіційні представники талібів не були запрошені.

Також були ознаки того, що офіційні переговори в Досі, які зупинилися на кілька місяців, можуть бути відновлені.

Напередодні угруповання «Талібан» запропонувало тримісячне припинення вогню в обмін на звільнення 7 тисяч своїх бойовиків.

Торік уряд Афганістану звільнив понад 5 тисяч ув’язнених членів «Талібану» для початку мирних переговорів у столиці Катару Досі. Втім, наразі ці перемови не змогли досягти жодного політичного врегулювання.