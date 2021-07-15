«Талібан» пропонує тимчасове припинення вогню в обмін на звільнення в’язнів

Екстремістське угруповання «Талібан» запропонувало тримісячне припинення вогню в обмін на звільнення 7 тисяч своїх бойовиків, заявив представник уряду Афганістану в переговорах Ахмад Надер Надері. Про це повідомляє афганська служба Радіо Свобода.

«Це суттєва вимога», – зазначив Надері, який є членом урядової групи на мирних переговорах із талібами, на пресконференції в Кабулі 15 липня.

За словами переговорника, бойовики також вимагали вилучення імен своїх лідерів із чорного списку ООН.

Офіційної реакції уряду Афганістану на цю пропозицію наразі не було.

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Торік уряд Афганістану звільнив понад 5 тисяч ув’язнених членів «Талібану» для початку мирних переговорів у столиці Катару Досі. Втім, наразі ці перемови не змогли досягти жодного політичного врегулювання.

Надері також звинуватив «Талібан» у знищенні адміністративних будівель на суму в пів мільярда доларів у 116 районах 29 провінцій.

«(Вони знищили – ред.) 260 будівель, які є власністю жителів цієї країни. Їх було зруйновано, підірвано або спалено. Якщо ви подивитеся, скільки грошей витрачено, це коштує щонайменше 500 мільйонів доларів», – сказав Надері.

«Талібан» негайно заперечив ці звинувачення.

Тим часом міністерство закордонних справ Пакистану підтвердило, що бойовики «Талібану» захопили ключовий пункт перетину кордону на афгансько-пакистанському кордоні.

Раніше були суперечливі повідомлення про статус ділянки перетину кордону між Чаманом та Спін-Болдаком у Афганістані. Кабул стверджував, що відбив його, але бойовики наполягали, що продовжують контролювати пункт.

У «Талібані» стверджують, що вже контролюють 85 відсотків території країни, хоча ці заяви оскаржуються. Бойовики активізували наступ на тлі виведення іноземних військ із Афганістану.