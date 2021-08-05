Ізраїль погрожує військовими діями проти Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц 5 серпня заявив, що його країна готова «вжити військових дій проти Ірану».

«Ми перебуваємо в точці, коли нам потрібно вжити військових дій проти Ірану, – сказав Ганц. – Світ повинен зараз вжити заходів проти Ірану».

Ізраїль, США і Велика Британія раніше звинуватили Іран у причетності до нападу 29 липня в Оманській затоці на танкер Mercer Street, що йшов під прапором Ліберії, перебуває у власності Японії і керується ізраїльською компанією Zodiac Maritime. При цьому жодна країна не надала доказів.

Іран заперечує свою причетність до нападу, який, за словами американських та інших чиновників, був здійснений безпілотником.

Внаслідок нападу загинули двоє членів екіпажу, громадяни Британії і Румунії.

У листі до Ради безпеки ООН повірений у справах Ірану в Нью-Йорку заявив, що Ізраїль є «головним джерелом нестабільності і небезпеки на Близькому Сході та за його межами протягом понад семи десятиліть».

Напруженість у Перській та Оманській затоках зросла з того часу, як США відновили санкції проти Ірану після виходу з ядерної угоди 2015 року.

Ізраїль виступає проти нинішніх міжнародних зусиль щодо поновлення цієї угоди.

Крім того, він, імовірно, прагне надіслати жорстке послання президентові Ірану Ебрагіму Раїсі, інавгурація якого пройшла 3 серпня, і верховному лідеру Алі Хаменеї.

Ізраїльські військові літаки завдали ударів по цілях на півдні Лівану у ніч на 5 серпня після ракетних обстрілів своєї території з цього району.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, повторюючи схожу заяву Великої Британії, заявив 2 серпня, що буде колективна відповідь за напад на Mercer Street.

Тегеран заявив, що оперативно відреагує на будь-яку загрозу його безпеці.