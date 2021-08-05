Ліван заявив про «агресивний умисел» після авіаударів Ізраїлю

Президент Лівану 5 серпня звинуватив Ізраїль в ескалації бойових дій із «агресивним наміром» після того, як ізраїльські літаки завдали авіаударів по цілях у Лівані в ніч на 5 серпня.

Бомбардування цілей в Лівані з боку Ізраїлю стало першим з 2006 року і, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Іраном, який підтримує бойовиків, що діють у цьому районі.

Президент Лівану Мішель Аун також назвав удари прямою загрозою безпеці й стабільності південного Лівану, що порушила резолюції Ради безпеки ООН.

Ізраїль заявив, що обстріли були відповіддю на запуск 4 серпня двох ракет у бік ізраїльської території з Лівану, і що ціллю його обстрілу були точки запуску цих ракет.

Ніхто не взяв на себе відповідальності за запуск двох ракет по Ізраїлю. Їх запустили з півдня Лівану, де діють підтримувані Іраном бойовики «Хезболли».

У прикордонній зоні переважно спостерігалася тиша з часів війни Ізраїлю проти «Хезболли» 2006 року.

Свіжі обстріли відбуваються у той час, як в Ізраїлі діє нова урядова коаліція і кілька місяців тому було укладене перемир’я з палестинським угрупованням «Хамас» у Смузі Гази.

Напруженість у відносинах між Ізраїлем та Іраном також підсилюється у той час, як світові держави прагнуть відновити ядерну угоду з Іраном, а напади на судноплавство у морях навколо Ірану посилюють міжнародний тиск на Тегеран, який деякі країни Заходу звинувачують у інцидентах.