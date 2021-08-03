В Ірані відбулася інавгурація президента-консерваторва Раїсі

У Ірані відбулася інавгурація переможця президентських виборів, 60-річного ультраконсервативного політика Ебрагіма Раїсі. Церемонія відбулася вранці в Тегерані.

Раїсі раніше очолював судову систему і наражався на критику Заходу через порушення прав людини в Ірані. Він перебуває під санкціями США через свою причетність до страти політичних в’язнів та свою роботу в судовій системі.

Раїсі був інавгурований після того, як отримав схвалення верховного лідера Аятолли Алі Хаменеї.

«На виконання народного вибору я покладаю на мудрого, невтомного, досвідченого та популярного худжат аль-іслам (почесний релігійний титул – ред.) Ебрагіма Раїсі обов’язки президента Ісламської республіки Іран», – йдеться в указі Хаменеї, який зачитав голова його офісу.

Новий президент Ірану має скласти присягу перед парламентом 5 серпня і тоді ж запропонувати склад уряду.

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У своєму зверненні після інавгурації Раїсі заявив, що його уряд боротиметься із «тиранічними» санкціями Сполучених Штатів проти Ірану. Водночас він висловив підтримку переговорам про відновлення ядерної угоди.

Раїсі заступає на посаду на тлі нової кризи – Сполучені Штати, Ізраїль та Велика Британія звинувачують Тегеран у нападі на танкер біля узбережжя Оману, внаслідок якого загинули двоє людей. Іран не визнав своєї відповідальності.

Критики вважають, що результати президентських виборів 18 червня були підроблені на користь Раїсі.

Його президентство дозволяє консервативним силам консолідувати владу після перемоги консерваторів на парламентських виборах 2020 року. Перед цим тисячі кандидатів з числа реформістів та поміркованих були відсторонені від участі у виборах.

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Раїсі заступає на посаді більш поміркованого президента Хассана Роугані, головним досягненням якого була ядерна угода із шістьма західними країнами 2015 року. Згідно з нею, Іран погоджувався обмежити свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій.

Іран нині веде непрямі переговори зі США про поновлення чинності багатосторонньої ядерної угоди 2015 року, яка обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Колишній президент США Дональд Трамп 2018 року односторонньо вивів свою країну з цієї угоди і поновив санкції проти Ірану, а потім іще кілька разів посилював їх. Тегеран у відповідь почав демонстративно порушувати все нові й нові пункти угоди.