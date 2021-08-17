США занепокоєні виробництвом металевого урану в Ірані

Сполучені Штати занепокоєні іранським виробництвом металу урану, про яке повідомляє ядерна служба ООН. 16 серпня Державний департамент заявив, що Сполучені Штати ознайомилися з останнім звітом членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), який виявив поступ Ірану у виробництві збагаченого металевого урану.

«Іран не має вагомої потреби виробляти металевий уран, який має прямий стосунок до розробки ядерної зброї», – заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, Іран має «припинити ядерну ескалацію» і повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року.

Металевий уран використовують для виробництва атомної бомби. Дослідження, пов’язані з його виробництвом, були заборонені ядерною угодою 2015 року. Раніше Іран не займався виробництвом такого виду урану.

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МАГАТЕ повідомило про початок виробництва металевого урану в Ірані в лютому 202 1 року. Тегеран заявив, що проводить дослідження металевого урану для отримання нового типу реакторного палива.

Президент Джо Байден заявляв, що хоче повернутися до угоди, але непрямі переговори у Відні за посередництва європейців з цього приводу наразі зупинилися.

Ядерна угода між Іраном і шістьма країнами (Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією) була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерана міжнародних санкцій.

У 2018 році США вийшли з угоди і відновили односторонні санкції проти Ірану. Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань за угодою.

Адміністрація нового президента США Джо Байдена заявляла, що готова розглянути відновлення ядерної угоди з Тегераном.