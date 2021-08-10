У Швеції розпочинають судити колишнього прокурора з Ірану, його обвинувачують у масових стратах

Колишній співробітник прокуратури Ірану, 60-річний Хамід Нурі 10 серпня постане перед судом у Швеції. Чоловіка обвинувачують у причетності до розстрілу близько 5 тисяч політичних в’язнів у 1988 році.

Шведські прокурори заявили, що Нурі працював у липні-серпні 1988 року помічником заступника прокурора у в’язниці Гохардашт, розташованій поблизу іранського міста Карадж. Сторона обвинувачення вважає, що він міг брати участь у серйозних звірствах.

Нурі «заперечує будь -які звинувачення у причетності до імовірних страт», сказав його адвокат Томас Содерквіст 10 серпня.

Шведський громадський мовник SVT вказує, що Нурі був заарештований у листопаді 2019 року, коли він прибув до Швеції.

Принцип загальної юрисдикції Швеції дозволяє судити особу за серйозними звинуваченнями, такими як вбивство або воєнні злочини, незалежно від того, де сталися інкриміновані правопорушення. Очікується, що судовий розгляд триватиме до квітня 2022 року. За три дні засідань у серпні суд заслухає десятки свідків.