Викрадачі захопили корабель біля узбережжя ОАЕ, але незабаром його залишили – британські ВМС

Невідомі люди піднялися на борт танкера Asphalt Princess біля узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів в Оманській затоці, але згодом залишили його. Про це повідомили Військово-морські сили Великої Британії 4 серпня, не повідомляючи деталей.

Повідомлення надійшло після того, як підрозділ Морської торгівлі британських Збройних сил попередив про «ймовірне викрадення» за незрозумілих обставин, що сталося напередодні ввечері. Група повідомила, що «інцидент вичерпаний», але не навела подальших подробиць.

Адміністратор перевезень Lloyd’s List та фірма з морської розвідки Dryad Global ідентифікували захоплене судно як танкер для перевезення асфальту під прапором Панами Asphalt Princess.

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Три джерела зі сфери морської безпеки повідомили Reuters 3 серпня, що танкер захопили сили, які, ймовірно, підтримуються Іраном.

При цьому Іранський Корпус вартових ісламської революції заперечив, що його сили чи союзники стоять за будь -яким інцидентом біля узбережжя ОАЕ. А речник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде назвав заяви про можливу причетність Тегерану до захоплення судна «абсолютно підозрілими».

Спроба викрадення Asphalt Princess сталася за кілька кілька днів після того, як США, Великобританія та Ізраїль звинуватили Тегеран у смертельній атаці безпілотника на нафтовий танкер біля узбережжя Оману.