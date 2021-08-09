Прем’єр Ізраїлю: Ліван має взяти на себе відповідальність за ракетні обстріли зі своєї території

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт заявив 8 серпня, що уряд Лівану має взяти на себе відповідальність за ракетні обстріли Ізраїлю з території цієї країни.

За словами голови ізраїльського уряду, «країна Ліван і армія Лівану повинні взяти на себе відповідальність за те, що відбувається на їхньому задньому дворі».

«Навіть під час складної економічної та політичної кризи в Лівані Іран та (проіранське угруповання – ред.) «Хезболла» вплутують громадян Лівану у фронт проти Ізраїлю», – сказав Беннетт перед засіданням кабінету міністрів.

Ця заява ізраїльського прем’єра оприлюднена після чергового спалаху насильства між Ізраїлем та бойовиками угруповання «Хезболла».

У Лівані, де діє особлива політична система, так званий «конфесіоналізм», «Хезболла» представлена як політична партія і має своє представництво в парламенті та уряді країни. Водночас вона визнана терористичною організацією в Канаді, США, Ізраїлі, Єгипті та деяких інших країнах.