Ізраїль повідомив про ракетний удар з боку Лівану

Близько двох десятків ракет було випущено по території Ізраїлю з боку Лівану. Відповідальність за обстріл взяло на себе радикальне ліванське угруповання «Хезболла».

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що частину ракет перехопила система протиракетної оборони «Залізний купол», інші впали на відкритій місцевості в районі Хермона. Про поранених і руйнування інформації не надходило.

Ліванські ЗМІ пишуть, що «Хезболла» не причетна до обстрілу.

У ніч на 5 серпня ізраїльська авіація атакувала низку цілей на півдні Лівану. Військові Ізраїлю повідомили, що удари завдавалися у відповідь на ракетні запуски в напрямку ізраїльських населених пунктів. Це був перший випадок використання авіації проти ліванських позицій за останні роки.

Президент Лівану Мішель Аун заявив, що авіаудар вказує про наявність агресивних намірів з боку Ізраїлю. Дії ізраїльських військових засудив Вашингтон.