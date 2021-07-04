На вантажне судно Ізраїлю вчинено напад в Індійському океані

В Індійському океані 3 липня було вчинено напад на вантажне судно, що належить Ізраїлю. Як повідомив телеканал N12 з посиланням на неназвані джерела в оборонному відомстві Ізраїлю, екіпаж не постраждав, судно серйозно не пошкоджено і продовжило рух після інциденту.

N12 повідомив, що представники міністерства оборони Ізраїлю перевіряють, чи стоять за інцидентом іранські сили.

Раніше ліванський телеканал Al Mayadeen повідомляв, що судно зазнало нападу із застосуванням зброї в Індійському океані.

Як передає інформаційна платформа Marine Traffic, судно CSAV Tyndall, що слідувало під ліберійським прапором, зупинилося біля узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Повідомляється, що прямувало воно із Саудівської Аравії в ОАЕ.

В останні місяці сталася низка схожих інцидентів. У квітні іранське вантажне судно було пошкоджено вибухом в Червоному морі. The New York Times тоді повідомила, що за нападом стоїть Ізраїль.

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