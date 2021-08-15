Іран запроваджує карантин на 6 днів через стрімке поширення COVID-19

Влада Ірану з 16 серпня запроваджує шестиденний «загальний режим карантину» у всій країні через стрімке поширення COVID-19.

Карантин передбачає закриття ринків, державних офісів, кінотеатрів, спортзалів та ресторанів у всіх іранських містах. Екстрені заходи триватимуть до 21 серпня.

Іранська Національна оперативна група з коронавірусу також наказала заборонити переміщення між усіма іранськими містами з 15 до 20 серпня.

Іран повідомив про 29 700 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію та 466 смертей за добу 14 серпня. Президент Іранської асоціації інтенсивної терапії Амір Алі Савадкухі назвав ситуацію «катастрофічною» і додав, що іноді лікарні «просто чекають смерті пацієнтів, оскільки немає доступного лікування для такого числа хворих».