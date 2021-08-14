США: у кількох штатах закінчуються місця в лікарнях для хворих на COVID-19

Лікарні в кількох американських штатах повідомляють, що в них закінчуються ліжка для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Губернатор південного штату Алабама Кей Айві 13 серпня оголосив про надзвичайний стан після того, як місцеві медичні працівники заявили про «цунамі» захворюваності на COVID-19, яке призводить до серйозного тиску на лікарні.

За словами Айві, надзвичайний стан має допомогти полегшити роботи медичних працівників, але підкреслив, що не запроваджуватиме локдауну чи обов’язкового носіння масок.

Потужності лікарень також на межі в штаті Орегон на Тихоокеанському північному заході, де губернаторка Кейт Браун оголосила про план розмістити до 1 500 військових Національної гвардії при лікарнях для допомоги медикам.

За її словами, 500 службовців Національної гвардії з 20 серпня допомагатимуть із обладнанням та тестуванням у лікарнях.

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Ще кілька штатів, у тому числі Гаваї, б’ють на сполох через дедалі більшу захворюваність. Губернатор Гаваїв Девід Іґе заявив, що спалах призвів до «кризового режиму» в штаті. Близько 1 170 нових хворих виявили протягом дня 13 серпня, повідомив він під час пресконференції. Це найвищий добовий показник у цьому штаті за час пандемії.

Іґе додав, що лікарні наповнюються хворими, а лікарі готуються до гіршого.

«Вони лікують все більш і більш молодих людей. Вчора, на жаль, ми повідомили про смерть чоловіка, якому не було й 40 років», – сказав губернатор, закликаючи громадян вакцинуватися.

Переважна більшість нових випадків зараження – серед невакцинованих людей, заявляють чиновники. Кампанія вакцинації в США сповільнилася на початку липня, але знову пожвавилася, і 13 серпня охопила понад 600 тисяч осіб. Все більше підприємств вимагають вакцинації працівників, які в іншому разі ризикують втратити роботу.