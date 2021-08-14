Третя доза, вакцини для дітей і чому зростає кількість хворих на COVID-19 попри масову вакцинацію? 

Після короткого літнього затишшя почали зростати тривожні новини про коронавірус. Кількість заражених знову зростає в багатьох країнах, і уряди побоюються чергової хвилі пандемії. Ситуація погіршується у Німеччині, Франції та Фінляндії. Зростання кількості інфікованих людей в Ізраїлі призвело до того, що уряд пропонує третю дозу щеплення. У Росії кількість нових хворих вимірюється у десятках тисяч – у четвер їх було 21 932, а кількість смертей за добу перевищила рекордних 800 людей. У США середня тижнева кількість заражень зросла на 25%, і становить станом на 12 серпня 113 000 на день. В Україні фіксують повільне зростання кількості заражень – 12 серпня їх було 1 263 і 44 смерті.

З появою нового штаму «дельта» педіатри говорять, що зростає кількість хворих та госпіталізацій серед дітей. У європейських країнах, на штам «дельта», що є набагато більш заразний, ніж інші, припадає понад 90% відсотків випадків. Серед експертів зростає консенсус, що навіть повністю вакцинована людина може легко заразитися і стати носієм коронавірусу, хоча перебіг хвороби в неї буде слабшим, ніж у вакцинованої людини.

Уряд Німеччини вже оголосив, що якщо поширення хвороби не сповільниться, людям доведеться доводити незаразність для отримання багатьох послуг. У Франції, на відміну від Німеччини, кількість нових інфікованих рахують не тисячами, а десятками тисяч. Навіть у тих країнах, де високий рівень вакцинації, фіксують зростання кількості хворих. Наприклад, минулої доби у Фінляндії був рекордний рівень заражень, при тому, що майже половина фінів вже завершили вакцинацію. Британська статистика також свідчить про зростання інфікованих, незважаючи на те, що 75% країни вже повністю вакциновані.

В австралійському Сіднеї, який застосовує жорсткі карантинні заходи уже протягом семи тижнів, не вдається побороти новий спалах. Керівництво штату Новий Південний Уельс, адміністративним центром якого є Сідней, попередило, що дотримання правил також буде контролюватися військовими.

Столиця Канберра перебуває на карантині від 12 серпня – її закрили лише через один випадок захворювання. Австралія хоче вжити жорстких заходів для запобігання поширенню більш заразної «дельти».

На сході Європи на «дельту» припадає понад 90% нових випадків хвороби. За даними чеських лікарів, три чверті нових заражень припадає на невакцинованих людей. Але лікарі виявили, що це може бути проблемою статистики, бо в Чехії вакцинованих людей після двох тижнів від часу другої ін’єкції не тестують, за винятком випадків, коли вони відчувають сильні симптоми.

Деякі оглядачі вважають, що це неправильно, бо такий підхід викривляє статистику. Інші кажуть, що підтвердження хвороби у вакцинованих могло б послати неправильний сигнал суспільству – люди могли б вирішити, що вакцини неефективні і перестати робити щеплення.

Влітку в Україні було зниження кількості хворих, але восени прогнозують різке погіршення ситуації через низький рівень вакцинації населення. Як повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, в Україні вже виявлено 300 випадків нового штаму – наразі в Києві «дельту» виявлено у 21 пацієнта, а в Рівненській області 80% хворих заражені цим штамом.

Росія останнім часом стикається з великою кількістю нових виявлених випадків зараження. Щоденний приріст інфікованих досяг свого піку в липні, і відтоді кількість нових виявлених інфекцій поступово зменшується, але кількість смертей навпаки зростає. Протягом кількох днів кількість летальних випадків у Росії трималася нижче 800, а 12 серпня вона перетнула цей психологічний бар’єр. Влада пояснює цю ситуацію поширенням «дельти» та повільною кампанією вакцинації.

В Америці зростає кількість госпіталізованих…

У США, за даними Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб, кількість госпіталізацій зростає вже понад місяць, щодня за останній тиждень додається більше ніж 2500 пацієнтів. У Міссісіпі та Арканзасі щоденний прийом хворих наближається до попереднього піку і становить понад 87%. Але пацієнти, госпіталізовані з Covid-19 цього літа, як правило, молодші, ніж у попередніх сплесках. Рівень госпіталізації у віковій категорії 30-39 років є найвищим з початку пандемії. І, як кажуть медичні фахівці, їхній хворобі можна було б запобігти завдяки широко доступним вакцинам, бо більшість пацієнтів, госпіталізованих з COVID, або не щеплені взагалі, або не повністю щеплені.

Експерти говорять, що цифри демонструють, що найбільше госпіталізацій є в тих штатах, де найнижчий рівень вакцинації. Згідно з останніми даними, Флорида має найвищий рівень госпіталізації в країні – понад 65 людей на 100 000 населення. Це більше ніж втричі від рівня захворюваності по країні.

Також появі нової хвилі пандемії сприяють: вища заразність нового штаму «дельта», послаблення заходів громадського здоров’я, таке як носіння масок, та загальна втома населення від пандемії.

….та дітей з COVID

У школах США по всій країні новий навчальний рік розпочинається на тлі новин про зростання кількості випадків COVID-19 серед дітей – на них припадає 15% нових заражень. Хоча досі лише менше від 2% усіх випадків захворювання серед дітей потребували госпіталізації, і від 0,00% до 0,03% мали летальний результат. Зараз дедалі більше дітей госпіталізуються з COVID-19 – госпіталізація підскочила майже на 30% і досягла минулого тижня нового піку – 239 за тиждень.

Експерти закликають батьків вакцинувати дітей старших від 12 років, бо вірус поширюється в основному серед невакцинованих дітей, а державні служби просять прискорити доступ до вакцин для молодших дітей. Очікується, що це станеться ще до кінця цього року.

Третя доза – в Ізраїлі її вже роблять

Поки в Америці обговорювали доцільність додаткової дози вакцини проти COVID-19 для людей з ослабленою імунною системою, в Ізраїлі вже почали щепити людей старших за 50 років.

Минулого місяця Ізраїль став першою країною у світі, яка почала вводити бустерні щеплення людям, старшим від 60 років, і він знову стане першопроходцем у введенні третьої дози вакцини ще молодшій віковій групі. Станом на ранок 13 серпня 775 703 людини в Ізраїлі отримали так званий бустер. У першу чергу отримують третю дозу медичний персонал та особи із хронічними хворобами, а також ув’язнені та наглядачі.

США ухвалили щеплення третьою дозою для мільйонів американців, які особливо вразливі через пересадку органів, певні види раку чи інші захворювання. У той час як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала ввести мораторій на бустери принаймні до кінця вересня, щоб усунути нерівність у глобальному розподілі доз.

Ізраїльське рішення розпочати робити третє щеплення було продиктовано тим, що в країні, попри 80-відсотковий рівень вакцинації, не було жодних ознак уповільнення спалаху вірусу. За станом на 13 серпня, 462 людини були у важкому стані. При цьому дані свідчать про велику різницю між вакцинованими і невакцинованими ізраїльтянами.

Якщо серед невакцинованих ізраїльтян віком від 60 років у важкому стані перебуває близько 120 людей на 100 000 осіб, то серед вакцинованих – 19, а серед частково вакцинованих – 45,3.

Чи вакцини не діють проти «дельти»?

Занепокоєння в ізраїльському суспільстві викликали повідомлення про те, що вакцина проти коронавірусу фірми Pfizer-BioNTech, яку вважали найефективнішою, показала доволі низькі результати щодо варіанту «дельта». Згідно з даними, нещодавно презентованими на засіданні Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, ефективність імунізації для запобігання серйозним захворюванням зараз становить 80% для населення в цілому та 50% для людей похилого віку. Проте багато експертів у самому Ізраїлі не погоджуються з висновками дослідження і вважають, що для них ще замало даних, окрім того, вони часто довільно інтерпретуються.

Тим не менш, зараз багато людей задаються саме цим питанням, наскільки ефективні ті вакцини, які зараз застосовуються, щодо нових варіацій коронавірусу.

Як роз’яснює стаття у New Times на прикладі двох громад, де одна вакцинована на 20%, а друга на 95%, в обох при зустрічі з «дельтою» будуть інфіковані, але в тій групі, де 95% вакцинованих, ці випадки хвороби будуть або без симптомів, або з мінімальними симптомами. У тій же ж групі, яка була вакцинована на 20%, більшість випадків хвороби буде серед невакцинованих, а оскільки їх більше, то і кількість хворих у цій громаді буде більшою, а перебіг хвороби в ній буде важчий – більше людей потрапить до лікарень, а частина з них помре.

Оскільки в групі з низьким рівнем вакцинації інфікована більша кількість людей, набагато більше людей у їхній громаді також можуть заразитися вірусом. І навіть люди, які раніше були інфіковані Covid-19, мають більш ніж удвічі більшу ймовірність повторного зараження варіантом «дельта», якщо вони не щеплені.

Нещодавні дослідження показують, що у провакцинованих громадах є менший ризик заразитися коронавірусом, бо навіть якщо вакцинована людина заразилася, то вона є заразною меншу кількість днів, ніж невакцинована.