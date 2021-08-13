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Новини | Коронавірус

Влада Росії вдруге поспіль повідомила про понад 800 померлих від COVID-19 за добу

Уперше понад 700 смертей від COVID-19 у Росії зареєстрували 6 липня. Відтоді показник нижче цієї позначки не опускався

Влада Росії вдруге поспіль повідомила про рекордні добові показники смертності від коронавірусної інфекції нового типу. За даними оперативного штабу, за добу 12 серпня в Росії померли 815 людей зі встановленим діагнозом COVID-19.

Від 6 липня показники смертності від COVID-19 у Росії не опускалися нижче від 700 за добу, чотири рази повторювався рекордний на той час показник 799 померлих за добу.

Також штаб повідомляє, що 12 серпня в Росії виявили 22 277 нових випадків захворювання.

Фахівці-демографи ставлять під сумнів офіційні показники смертності від COVID-19 у Росії. Спираючись на дані статистики, багато експертів припускають, що смертність могла перевищити показник 500 тисяч від початку пандемії.

Зокрема, демограф Олексій Ракша вважає, що «зараз кожен день через ковід помирає від 2400 до 3000 людей, і це означає, що два-три тижні тому заражалося 250–300 тисяч щодня, з них приблизно половина або 60% мали звертатися до лікувального закладу, їм повинні були робити тести і виявляти у них вірус. Реальна статистика мала б бути приблизно 150–180 тисяч хворих щодня в липні», – наголосив фахівець в інтерв’ю Vot-tak.tv, проєкту телеканалу «Белсат».

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