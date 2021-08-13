У США схвалили додаткову дозу вакцини проти COVID-19 для людей із ослабленою імунною системою

Американські регулятори схвалили додаткову дозу вакцини проти COVID-19 для людей з ослабленою імунною системою, щоб краще захистити їх від коронавірусу.

Оголошення Адміністрації з контролю за продуктами та ліками, оприлюднене 12 серпня, стосується мільйонів американців, які особливо вразливі через пересадку органів, певні види раку чи інші захворювання.

Директорка Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі, заявила, що акція «спрямована на те, щоб наші найбільш вразливі... були краще захищені від COVID-19».

Новина надійшла, коли штам «дельта» продовжує ширитися у США та інших країнах світу. Росія 12 серпня повідомила про рекордні 808 смертей за добу, хоча демографи припускають, що число жертв у країні, де хоча б одну дозу вакцини отримала чверть населення, може бути більшим.