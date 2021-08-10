Недопуск невакцинованих освітян до роботи в школі є незаконним – освітній омбудсмен

Керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення від COVID-19, заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він, зокрема, нагадав, що вакцинація від коронавірусного захворювання в Україні є добровільною.

«Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи», – наголосив омбудсмен.

Водночас Горбачов наголосив на важливості вакцинації.

«Провакцинований працівник закладу освіти не лише сам набагато менше ризикує і суттєво краще захищений від важкого перебігу хвороби, але й захищає інших працівників та учнів… Також він підвищує шанси закладу освіти проводити освітній процес із нового навчального року більшість часу очно, а не дистанційно. Адже заклади не в «зеленій» зоні, у яких 80% працівників не будуть провакциновані, мають працювати дистанційно. А тривале дистанційне навчання знову може збільшувати освітні втрати, насамперед серед учнів початкової школи, для яких навчатися дистанційно значно складніше», – наголосив омбудсмен.

Раніше міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу «1+1» запевнив, що обов’язкової вакцинації педагогів від коронавірусу не буде.



За його словами, з близько 1,08 мільйона освітян в Україні вакциновано до 35 відсотків, однак цей відсоток відрізняється залежно від регіону.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 4 220 770 людей, із них повністю імунізовані й отримали дві дози – 2 457 958.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.