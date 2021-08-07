У МОЗ розповіли, за яких умов працюватимуть школи під час нової хвилі COVID-19

За можливої нової хвилі COVID-19 в Україні школи у «жовтій», «помаранчевій» і в «червоній» зонах працюватимуть, якщо буде вакциновано 80% педагогів, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, у МОЗ вивчають досвід тих країн, в яких спостерігається ріст захворюваності, спричинений «Дельта»-штамом коронавірусу.

«Ми дійсно дивилися по цій статистиці, багато країн фіксують спалахи саме в закладах освіти і не серед учнів, а серед персоналу, який обслуговує або вчить, тобто саме працівників освіти. Тому зараз відповідними змінами ми будемо забороняти відкриття шкіл у «жовтій», в «помаранчевій» і в «червоній» зонах, якщо там буде вакциновано менше, аніж 80% саме педагогічного складу», – сказав Кузін.

Крім того, за його словами, багато людей інфікується «Дельта»-штамом під час подорожей, виїжджаючи за кордон під час роботи або на відпочинок.

«Тому зараз також змінені правила по перетину державного кордону. І ми намагаємося не допустити потрапляння цього вірусу у великій кількості на територію України. Ми також знаємо, що певна частина припадала саме на спалах на місцях роботи. Тобто це організовані колективи, закриті приміщення, погана вентиляція. Тому зараз пріоритезували вакцинацію організованих колективів. Тому ми вивчаємо ці уроки, імплементуємо їх в Україні», – сказав головний санлікар.

Він також висловив сподівання, що нова хвиля COVID-19 буде незначною для України.

Головний санлікар також наголосив на важливості вакцинації від COVID-19, заявивши, що висока смертність при інфікуванні коронавірусним штамом «Дельта» спостерігається саме серед невакцинованих.

6 серпня Кузін повідомив, що в Україні офіційно підтверджено 147 випадків зараження коронавірусом штаму «Дельта», з яким пов’язують нові спалахи COVID-19 у багатьох країнах. За його словами, епідеміологічна ситуація зараз по всій країні поступово погіршується.

В Україні за добу зафіксували 1054 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 534 людини, 1393 – одужали, 20 людей померли. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 085 – померли.