В Україні з 5 серпня змінюються правила в’їзду

В Україні з 5 серпня зміняться правила в’їзду. Про це повідомили в аеропорту «Бориспіль».

Там нагадали, що іноземцям та особам без громадянства, як і раніше, при собі потрібно мати страховий поліс та один з трьох документів: негативний ПЛР-тест / експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в’їзду, чи довідку про повну вакцинацію вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

З 5 серпня обов’язковою для іноземців стає самоізоляція протягом 10 днів. Потрібно також буде встановити додаток «Вдома». Самоізоляція припиняється у випадку отримання негативного тесту на коронавірус.

«Самоізоляції не потрібна іноземцям зі страховим полісом та документом, що засвідчує повну вакцинацію», – мовиться у повідомленні.

Українцям, які повертаються на батьківщину, також потрібно піти на самоізоляцію на 10 днів.

«Самоізоляції не потрібна тим, хто має на руках довідку про повну вакцинацію, або документ, виданий у встановленому МОЗ порядку, що підтверджує отримання однієї дози вакцини. Громадяни України, які не досягли 18-річного віку та українці, які виїхали за кордон до 4 серпня, також звільнені від необхідності йти на самоізоляцію», – зазначається у повідомленні.

В цьому випадку самоізоляція також припиняється у випадку отримання негативного результату тесту, крім осіб, які прибули з Росії та Індії.

Для невакцинованих осіб незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії, або відвідували ці країни більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, встановлено обов’язкову самоізоляцію на 14 днів без права її дострокового завершення.