Штам «Дельта»: особи, які приїдуть із Росії чи Індії, підуть на самоізоляцію чи обсервацію – Ляшко

Особи, які в’їжджатимуть в Україні з Росії чи Індії після щонайменше семи днів перебування в цих країнах, підлягатимуть обов’язковій самоізоляції чи обсервації, термін яких становитиме 14 днів без можливості припинення. Про намір Кабінету міністрів ухвалити таке рішення повідомив на засіданні уряду 28 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Новий штам коронавірусу «Дельта» активно шириться Європою, великий спалах, спричинений цим штамом, циркулює на території Російської Федерації. Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, які наберуть чинності через 7 днів після офіційної публікації, щоб знизити можливість поширення вірусу на території України, якщо хтось інфікується за межами нашої країни. Завдяки цим змінам ми зможемо робити більш якісні епідеміологічні розслідування у разі виявлення носія. Самоізоляція або обсервація невакцинованих від COVID-19 людей сприятиме контролю і зменшить шанс нового масштабного спалаху на території нашої держави», – відзначив Ляшко.

Для громадян України, які виїхали за межі країни до моменту набрання чинності пропонованою Ляшком постановою, повернення додому залишатиметься безперешкодним.

Також із серпня зміняться правила в’їзду в Україну. Іноземці завжди повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс. У разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця чи хоча б одного щеплення в громадянина України при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток «Вдома». Він розпочне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту.