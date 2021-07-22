У ДПСУ звернули увагу на особливості в’їзду українців до Словаччини та Молдови 

У Державній прикордонній службі повідомили, що українці можуть в’їжджати на територію Словаччини на загальних умовах, які діяли до введення карантинних обмежень.

«За офіційним повідомленням, яке надійшло від Бюро прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Президії поліцейського корпусу Словацької Республіки, з 21 липня скасовані обмеження на в’їзд громадян України на територію Словаччини», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за повідомленням Генерального інспекторату прикордонної поліції МВС Молдови, на території цієї країни з понеділка посилені заходи протидії поширенню COVID-19.

«На території Молдови буде встановлюватися список країн з високим або низьким епідеміологічним ризиком розповсюдження захворювання COVID-19. Список країн, віднесених до «червоної» або «зеленої» зон, буде оновлюватися щотижня (в п’ятницю) та вступати в дію з понеділка наступного тижня. Список публікуватимуть на офіційних веб-сторінках державних органів Молдови», – вказано в повідомленні.

Для громадян з країн «зеленої» зони знадобитьься негативний результат ПЛР-тест, у кого не буде – зобов’язані проходити 14-денну самоізоляцію (це стосується і громадян з «червоної зони»)

Водночас не потрібний негативний ПЛР-тест на COVID-19, а також 14-денна самоізоляція при в’їзді в Молдову з країн «зеленої» зони для громадян, які пройшли повний курс вакцинації, після якого минуло не менше 14 днів; дітям до 6 років, громадянам, що прямують транзитом та іншим визначеним категоріям. Особи, які будуть на самоізоляції в Молдові, зможуть її завершити після 7-го дня у випадку здачі ПЛР-тесту, результат якого буде негативним.

Тим часом, відповідно до попередніх домовленостей між Україною та Угорщиною, у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Чоп (Тиса)» з 22 липня «Укравтодор» розпочав ремонтні роботи дорожнього покриття мосту через річку Тиса. Повідомляється, що ремонт триватиме до 29 вересня на вантажних смугах руху на прибуття в Україну та вибуття з України на українській стороні.

Рух транспортних засобів (вантажних, легкових, автобусів та мікроавтобусів) здійснюватиметься реверсно через центральну частину мосту в порядку черги, у взаємодії з контрольними службами обох сторін.