Хочемо відтягнути локдаун на максимально віддалений термін – санітарний лікар

Наразі влада не планує запроваджувати локдаун, а дотримуватиметься адаптивного карантину. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«По відношенню до чергового локдауну ми використовуємо і будемо продовжувати використовувати адаптивний карантин. Адаптивний карантин – це складний механізм. Але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відслідковувати надчутливі показники, відповідно до них впроваджувати протиепідеміологічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін», – наголосив Кузін.

Він зауважив, що за світовим досвідом можна побачити, що наприкінці осені і на початку зими більшість країн посилюють карантинні обмеження. Втім, Кузін відкидає повідомлення деяких ЗМІ про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.

«Ні, це не правда. Тому що зараз немає підстав говорити про погіршення ситуації. Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, по відношенню до яких ми маємо більш ретельніше відстежувати контактні або слідкувати за тією або іншою ситуацією. Однак казати про те, що з 4-го або з 5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде запроваджений локдаун, такої інформації зараз немає», – заявив головний санлікар.

В Україні за добу зафіксували 1054 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 534 людини, 1393 – одужали, 20 людей померли. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 085 – померли.