«Не виключаємо, що щеплені матимуть привілеї». В Україні повністю вакцинованих лише 5%

В Україні поки повністю вакцинували від коронавірусу лише трохи більше від двох мільйонів, або близько 5% населення. Імунологи вважають, що це не допоможе уникнути нової хвилі епідемії: темпи вакцинації в Україні одні з найнижчих в Європі. Але міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорить, що все йде у відповідності до плану: зараз в країні є майже 12 мільйонів доз вакцини – і отримати щеплення можуть всі охочі, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Центр масової вакцинації в Києві – один із сотні відкритих в Україні. Отримати щеплення від коронавірусу тут може кожен охочий: процедуру вакцинації тут максимально спростили, а електронну реєстрацію взагалі можна здійснити через сайт.

«Я записалася і через 15 хвилин приїхала, – розповідає одна з пацієнток. – Тут чекала одну хвилину».

У цьому центрі вакцину пропонують на вибір: або CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac, або американська Moderna. Подібні центри в Україні зараз працюють без вихідних, а медики кажуть, що охочих отримати щеплення з кожним днем стає все більше.

«Зараз більша кількість людей вакцинується, однозначно. Починалося все дуже повільно, люди сумнівалися, радилися, десь з інтернету вичитували неприємні речі про вакцинацію. Зараз все спокійніше», – розповідає терапевт Людмила Данилків.

Лікарі центру ведуть свою статистику і кажуть, що за щепленням в масові центри вакцинації однаково часто звертаються і молоді особи, і люди похилого віку. Щоправда, цілі у різних вікових груп різні: молодим більше потрібен виїзд за кордон, а старші люди часто бояться заразитися в своєму оточенні.

«Перші дві хвилі нас особливо не зачепили, але в принципі потрібно для виїзду за кордон», – говорить один з пацієнтів.

«У мене є кілька знайомих, які померли від цього в такому віці, в 70, 65 років. І на роботі у мене люди такі були, тому вакцинуватися потрібно», – пояснює рішення зробити щеплення ще один пацієнт.

«Потрібно якось запобігти можливим ускладненням. Я вже, до речі, перехворіла один раз. І навіть антитіла у мене там накопичилися відповідно. Але думаю, що потрібно чекати можливої четвертої хвилі», – говорить ще одна пацієнтка.

Крім масових і регіональних центрів вакцинації, щеплення в Україні також можна робити в поліклініках і у сімейних лікарів. Спеціальні мобільні бригади виїжджають і на вакцинацію організованих колективів.

«Якщо на підприємстві понад 50 охочих вакцинуватися – тоді бригада виїжджає, і ми вакцинуємо їх на роботі, на робочому місці, – розповідає сімейний лікар Тетяна Кабакова. – Вони нам організовують якусь кімнату, приміщення».

Медики кажуть, що дефіциту вакцин в Україні немає. Але, незважаючи на те, що останнім часом щеплюють набагато активніше, в цілому темпи вакцинації в країні поки залишаються невисокими. Принаймні одне щеплення від коронавірусу отримали трохи більше за 3,9 млн осіб, або майже 9% населення. Дві дози вакцини – 5%. У країнах ЄС рівень вакцинації вже перевищив 50%, а в окремих країнах і 60%.

«Ми не встигаємо повторити досвід Ізраїлю, Британії і прищепити більшість. Таким чином нам краще було б сфокусуватися на якості груп», – висловлює свої побоювання імунолог Борис Донський. На його думку, для того, щоб уникнути критичного спалаху коронавірусу в Україні восени, важливо щепити якомога більше людей похилого віку. Але, каже, для цього владі потрібно поміняти інформаційну кампанію: адже люди похилого віку в Україні поки вакцинуються все-таки менш охоче, ніж інші групи.

«Якщо ми встигнемо щепити всіх пенсіонерів, скільки їх там залишилося, мільйонів чотири-п’ять, наприклад, то я вам гарантую: осінній спалах за кількістю буде досить значний, але за смертністю буде не такий критичний», – говорить Борис Донський.

У МОЗ України говорять, що вакцинація в країні йде у відповідності до плану. До кінця літа хочуть встигнути зробити ще 10 мільйонів щеплень. Але при цьому влада наголошує, що робити вакцинацію примусовою поки не планують, вона залишається добровільною. Хоча обмеження для невакцинованих вже обговорюються.

«Ми не виключаємо випадків, коли щеплені люди матимуть привілеї серед інших, відвідуючи, наприклад, якісь громадські місця або концертні заходи, можливо, будуть такі дії», – говорить Олександр Заіка з Центру громадського здоров’я. Влада вже анонсувала можливі обмеження для українських шкіл. Якщо 80% вчителів там виявляться нещепленими, під час спалаху коронавірусу їх будуть першими закривати на карантин.