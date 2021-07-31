Акушерські організації США радять вагітним вакцинуватися від COVID-19

Американський коледж акушерів і гінекологів та Спілка перинатальної медицини дійшли висновку, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 безпечна для вагітних. Про це йдеться в спільній заяві двох організацій від 30 липня.

За даними експертів, на безпечність щеплень вказують результати обстежень десятків тисяч вагітних жінок, здійснених протягом останніх місяців.

Захворювання на COVID-19 наражає вагітних жінок на підвищений ризик серйозних ускладнень або смерті. При цьому, за урядовими даними США, лише 22% вагітних жінок отримали одну або більше доз вакцини від хвороби. Загальний відсоток вакцинованих дорослих у країні становить близько 70%.

«Вакцинація від COVID-19 – це найкращий спосіб запобігти ускладненням у матері чи плоду від коронавірусної інфекції», – заявив президент Спілки перинатальної медицини Вільям Ґробман.

Обидві організації раніше заявляли, що вагітних жінок не слід виключати з груп людей, для яких передбачена вакцинація, проте досі утримувалися від того, щоб заохочувати їх вакцинуватися.

Медичні об’єднання у своїй заяві вказали на дедалі більшу тривогу щодо поширення у США більш заразного штаму коронавірусу «дельта».

Президент Американського коледжу акушерів і гінекологів доктор Мартін Такер у своїй заяві закликав лікарів «активно» радити пацієнтам вакцинуватися.

«Це означає наголошувати на відомій безпеці вакцин та підвищеному ризику важких ускладнень, пов’язаних із зараженням COVID-19, у тому числі смерті, під час вагітності», – сказав Такер.

Він вказав на те, що для вагітних особливо важливо бути впевненими у безпечності вакцини, тому рекомендація від акушера-гінеколога «може мати велике значення».