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#ВЄВРОПІ

Рейсовий автобус переробили під центр вакцинації від COVID-19

Рейсовий автобус переробили під центр вакцинації від COVID-19
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Рейсовий автобус переробили під центр вакцинації від COVID-19

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Станом на початок серпня 2021 року, згідно з офіційною статистикою, більш як половина населення Чехії отримала щонайменше першу дозу вакцини проти коронавірусу. Водночас останні соціологічні опитування показали, що близько 25% населення взагалі не планують вакцинуватися. Тож у Празі вирішили вдатися до експерименту – переобладнати один з рейсових автобусів на мобільний центр вакцинації, головне завдання якого – розвінчувати міфи про вакцину та зробити її ближчою до людей.

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Тож у Празі вирішили вдатися до експерименту – переобладнати один із рейсових автобусів на мобільний центр вакцинації, головне завдання якого – розвінчувати міфи про вакцину та зробити її ближчою до людей.

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