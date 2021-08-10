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Новини | Коронавірус

Коронавірус: в Україні вакцинували ще понад 140 тисяч людей

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами

В Україні 9 серпня від COVID-19 вакцинували ще 140 008 людей. Одну дозу отримали 83 697 людей, повністю імунізовані – 56 311, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, із них повністю імунізовані й отримали дві дози – 2 457 958.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

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Вакцини рятують під час нової хвилі коронавірусу в Україні – Ігор Кузін
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Вакцини рятують під час нової хвилі коронавірусу в Україні – Ігор Кузін

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