Коронавірус: в Україні вакцинували ще понад 140 тисяч людей

В Україні 9 серпня від COVID-19 вакцинували ще 140 008 людей. Одну дозу отримали 83 697 людей, повністю імунізовані – 56 311, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, із них повністю імунізовані й отримали дві дози – 2 457 958.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.