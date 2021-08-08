Посилювач вакцини від COVID-19 може бути затверджений вже до кінця серпня – Фаучі

Головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі заявив, що вакцинованим скоріш за все буде потрібний додаткове щеплення від коронавірусу. Така заява пролунала в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

Рано чи пізно, ефективність знизиться до такої цифри, що потрібен буде додатковий укол

Фаучі сказав, що люди зі слабкою імунною системою скоріш за все не будуть мати сильну імунну реакцію, а ефективність вакцини з часом послабиться. Він додав, зокрема, що це стосується людей літнього віку.

«Якщо подивитись на дані від Пфайзер, після кількох місяців ефективність вакцини знизилась з понад 90% до 84%...Всі припускають, і я думаю, вони праві, що рано чи пізно, ефективність знизиться до такої цифри, що потрібен буде додатковий укол», - підсумував лікар.

Він додав, що першими додатковий укол отримають люди похилого віку та особи зі слабкою імунною системою. Фаучі висловив сподівання, що Адміністрація з контролю над харчами та ліками затвердить вакцину-посилювач від компанії Pfizer вже до кінця серпня.