У США число нових випадків COVID-19 знову 100 тисяч на добу

Медики в Сполучених Штатах знову в середньому фіксують понад 100 тисяч нових випадків зараження COVID-19 на день, повертаючись до показників зими. Це стається на тлі швидкого поширення штаму «дельта».

«Наші моделі показують, що якщо ми не зробимо вакцинацію, ми можемо отримати до кількох сотень тисяч випадків на день, подібно до сплеску, зафіксованого на початку січня», - сказала Рошель Валенскі, директорка Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC), повідомляє CNN.

Представники охорони здоров’я побоюються, що інфекції та смертність продовжать зростати, якщо більшість американців не отримають щеплення. Близько 50 відсотків жителів США повністю вакциновані, а понад 70 відсотків дорослих отримали щонайменше одну дозу.