Понад 200 тисяч людей протестували у Франції проти нових заходів із протидії COVID-19

Понад 200 тисяч людей вийшли 7 серпня на вулиці по всій Франції на акцію протесту проти нових правил, які влада запроваджує для протидії поширенню COVID-19. Акції відбуваються четверті вихідні поспіль.

Учасники протестів заявляють, що нові правила, підтримані президентом Емманюелем Макроном, посягають на їхні свободи, бо вимагають так званих «паспортів здоров’я», що засвідчують вакцинацію або нещодавній негативний тест на COVID-19.

Протестувальники тримали плакати з написами «Ні диктатурі» і скандували «Макрон, ми не хочемо твоїх паспортів здоров’я».

Міністерство внутрішніх справ повідомило ввечері 7 серпня, що в акціях взяли участь близько 237 тисяч людей – найбільша кількість учасників з минулого місяця.

Мітинги проходили в Парижі, Ніцці й інших містах. У Ліоні поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

«Паспорти здоров’я» у Франції потрібні з 21 липня для входу в такі культурні місця, як кінотеатри і музеї, а також для відвідування басейнів або нічних клубів.

З 9 серпня ця вимога буде розширена, зокрема, для походу в ресторан, доступу до нетермінової допомоги в лікарні або подорожі міжміським поїздом.

Речник уряду Габріель Аттал сказав, що згідно з чинними правилами, пропуск вимагатимуть до 15 листопада.

Президент Макрон захищає запровадження «паспортів», заявляючи, що люди несуть відповідальність за захист здоров’я інших, зокрема тих, кому щеплення протипоказані.

Рівень вакцинації у Франції зріс після того, як влада минулого місяця оголосила про наміри запровадити «паспорти здоров’я». Наразі дві третини всіх французів отримали одну дозу, а 55 відсотків повністю вакциновані.

Працівники сфери охорони здоров’я мають час до 15 вересня, щоб зробити щеплення, або їх відсторонять від роботи.

Найвищий конституційний орган Франції 5 серпня постановив, що нові правила відповідають закону.

Макрон, який на виборах наступного року змагатиметься за переобрання, сподівається подолати коронавірус, заохочуючи всіх французів зробити щеплення. Опитування показують, що більшість людей у Франції підтримують «паспорти здоров’я».

Подібні «паспорти» були запроваджені і в інших європейських країнах.