Главу карибської держави госпіталізували після атаки протестуючих проти вакцинації

Прем’єр-міністр карибської держави Сент-Вінсент і Гренадіни Ральф Гонсалвіш госпіталізований з травмою голови після атаки під час протесту проти обов’язкової вакцинації медичних працівників від коронавірусу нового типу. Імовірно, йому в голову влучив камінь, кинутий одним з учасників протестного мітингу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Учасники мітингу зібралися біля будівлі парламенту острівної держави в четвер. Вони кидали каміння і пляшки з водою. Приводом для мітингу стали плани уряду зобов’язати більшість лікарів вакцинуватися від COVID-19. На фотографії з місця подій видно, як закривавленого Гонсалвіша відводять від протестуючих. Його відвезли до сусідньої держави Барбадос, щоб там йому зробили МРТ.

74-річний Гонсалвіш, відомий за ліві переконання прізвиськом «товариш Ральф», керує Сент-Вінсент і Гренадіни з 2001 року. Згідно з офіційною статистикою, на островах зафіксовані 2298 випадків COVID-19, 12 осіб померли. Повністю вакциновані 9 відсотків населення.