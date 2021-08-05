Набули чинності зміни в умовах в’їзду до України, запроваджені Кабміном

З 5 серпня набули чинності зміни в умовах в’їзду до України, пов’язані з карантинними обмеженнями, які затвердив Кабінет міністрів.

Як попереджала заздалегідь Державна прикордонна служба, іноземці чи люди без громадянства при в’їзді до України повинні мати страховий поліс від COVID-19 на весь термін перебування в Україні, а також негативний результат тесту методом ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, здійсненого не раніше як за 72 години до перетину кордону.

Замість них може бути документ, який засвідчує вакцинацію від коронавірусної хвороби препаратом, затвердженим Всесвітньою організацією охорони здоров’я, або передбачений двосторонніми договорами України про визнання COVID-сертифікатів.

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Всі особи, які перетинають кордон, повинні пройти період самоізоляції. З цього правила є низка винятків, зокрема, діти до 18 років, дипломати, здобувачі освіти, учасники військових навчань, водії вантажних засобів. Самоізоляція передбачена в тому числі для громадян, які приїздять із окупованих територій.

При в’їзді до України іноземці та люди без громадянства повинні встановити на телефон застосунок «Вдома».

Самоізоляцію, яка триває 10 діб, можна завершити раніше, отримавши негативний результат ПЛР чи експрес-тесту. Це правило не стосується людей, які приїздять з Росії чи Індії або були на території цих країн довше семи днів за останні 14 днів. Крім того, їхня самоізоляція триває два тижні.

В аеропорту «Бориспіль» 2 серпня повідомили, що в Україні з 5 серпня зміняться правила в’їзду.