СБУ заборонила в’їзд до України заступнику Шишова Батуліну – речник

Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію держави громадянину Білорусі Родіону Батуліну. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Заборона винесена 23 липня 2021 року на основі аргументованих даних, що дана особа може становити загрозу національній безпеці України», – заявив речник.

Він додав, що Родіон Батулін відомий «своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні, в ході цих акцій, серед іншого, вдалося запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцями».

В організації «Білоруський дім в Україні» у своєму телеграм-каналі зазначили, що заборона діятиме три роки.

«Сьогодні вранці на прикордонному пункті «Устилуг» заступнику голови БДУ Родіону Батуліну повідомили про заборону на в’їзд в Україну терміном на три роки. Підстави заборони прикордонникам не відомі. Посилаються на «таємність» СБУ. Родіон виїхав на територію Євросоюзу 14 липня для вирішення питань з документами. 3 серпня, з першою інформацією про виявлення тіла Віталія Шишова, він виїхав першим автобусом назад до Києва. Однак, діставшись до українського кордону, дізнався, що з моменту виїзду є нев’їзним», – йдеться в повідомленні.

Родіон Батулін – заступник голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова, якого знайшли повішеним напередодні в Києві.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві 2 серпня. Він вийшов на ранкову пробіжку і не повернувся.

3 серпня його знайшли повішеним у лісопарку на околиці Києва. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.