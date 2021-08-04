Зеленський доручив СБУ і МВС гарантувати захист білорусам, яким може загрожувати небезпека

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки і Міністерству внутрішніх справ «вивчити всі ризики і забезпечити безумовний захист» для громадян Білорусі, які прибули в Україну впродовж останнього року і яким може загрожувати небезпека у зв’язку з їхньою політичною або громадською діяльністю.

«Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ і МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей», – цитує президента пресслужба голови держави.

За повідомленням, на даний час визначений перелік громадян Білорусі, щодо яких уже почали здійснювати заходи з оцінки ризиків, додаткового супроводу їхнього перебування на території України й охорони.

Це рішення ухвалене у зв’язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також через загибель Віталія Шишова – політичного активіста з Білорусі, який проживав на території України, повідомили у пресслужбі президента.

Напередодні Зеленський заявив, що взяв під свій контроль розслідування загибелі Шишова, якого 3 серпня знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і заявила, що розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

Телеграм-канал Nexta також повідомляв, що Віталій Шишов останнім часом збирав дані про співробітників спецслужб Білорусі, які працюють за кордоном. Кілька місяців тому він завів у мережі Telegram спеціальний канал, щоб вносити туди відомості про таких білорусів, і відразу ж написав, що бачив на акціях білоруської діаспори в Києві «підозрілих людей», схожих на співробітників КДБ Білорусі.