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Новини | Політика

Боррель схвально оцінив швидкий початок розслідування смерті Шишова

За повідомленням Борреля, він «шокований» новиною про те, що Віталія Шишова знайшли повішеним

Голова Європейської зовнішньополітичної служби Жозеп Боррель прокоментував повідомлення про смерть голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

За повідомленням Борреля, він «шокований» новиною про те, що активіста знайшли повішеним.

«Він допоміг багатьом втекти від репресій режиму Лукашенка. Я схвалюю те, що українська влада швидко почала розслідування його смерті, в тому числі версії про його ймовірне вбивство. Правосуддя повинно бути здійснене», – написав голова дипломатії ЄС у своєму твітері.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві 2 серпня. Він вийшов на ранкову пробіжку і не повернувся. 3 серпня його знайшли повішеним у лісопарку на околиці Києва.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

У Києві під посольством Білорусі провели акцію пам'яті Віталія Шишова – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві під посольством Білорусі провели акцію пам'яті Віталія Шишова – фоторепортаж

Голову громадської організації «Білоруський дім в Україні» знайшли повішеним у Києві
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