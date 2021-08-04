Боррель схвально оцінив швидкий початок розслідування смерті Шишова

Голова Європейської зовнішньополітичної служби Жозеп Боррель прокоментував повідомлення про смерть голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

За повідомленням Борреля, він «шокований» новиною про те, що активіста знайшли повішеним.

«Він допоміг багатьом втекти від репресій режиму Лукашенка. Я схвалюю те, що українська влада швидко почала розслідування його смерті, в тому числі версії про його ймовірне вбивство. Правосуддя повинно бути здійснене», – написав голова дипломатії ЄС у своєму твітері.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві 2 серпня. Він вийшов на ранкову пробіжку і не повернувся. 3 серпня його знайшли повішеним у лісопарку на околиці Києва.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.