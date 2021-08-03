«Версія політичного вбивства Шишова може виявитися правдою». Чому експерти підозрюють Лукашенка?

Вбивство керівника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова агентами режиму Олександра Лукашенка наразі є лише однією з версій, що розглядає українська поліція. Втім, вона є першою, що спадає на думку в такій ситуації, зауважують експерти. Вони нагадують про вже відомі факти діяльності білоруських спецслужб по-за межами Білорусі та не раціональні дії нинішньої влади цієї країни.

Версію щодо самогубства Віталія Шишова заперечила Божена Жолудзь – його дівчина, з якою загиблий активіст разом жив. Вона розповіла білоруській службі Радіо Свобода про останні дні життя Шишова.

За словами Жолудзь, на адресу її хлопця не надходило прямих погроз, пара також не помічала стеження, втім, останнім часом Віталій став більш настороженим, звертав увагу, «які автомобілі під’їжджають, хто з них виходить». Крім того, останнім часом у нього ніби з’явилося погане передчуття, якого він не висловив своїй дівчина, але написав одному зі знайомих і попроси, якщо з ним щось станеться, «попіклуватись про Божену».

Якихось дивних чи незвичайних змін у поведінці Віталія Шишова Божена Жолудзь також не помічала.

У Віталія не було поганих думок. Впевнена, що він не міг вчинити самогубства

«Ми обидва тиждень хворіли, лежали в ліжку і дивилися фільми. Звісно, настрій хворої людини не піднесений, але у Віталія не було поганих думок. Впевнена, що він не міг вчинити самогубства. У нього не було підстав для цього. І так зі мною вчинити не міг. У нас були спільні плани на майбутнє», – розповіла Жолудзь.

Національна поліція України повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

Загиблий раніше не звертався до правоохоронців із приводу можливого стеження за ним, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Він також зазначив, що на тілі Шишова виявлені садна.

У нього здерта шкіра на носі та на лівому коліні. І, якщо не зраджує пам’ять, невелике потертя на лівій частині верхньої губи

«У нього здерта шкіра на носі та на лівому коліні. І, якщо не зраджує пам’ять, невелике потертя на лівій частині верхньої губи. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти», – заявив Клименко.

Хто міг вбити Шишова?

Причиною вбивства могла стати діяльність громадської організації «Білоруський дім в Україні» (БДУ), головою якої був Віталій Шишов. Таку можливість припускають експерти.

БДУ брав активну участь у більшості білоруських акцій у Києві, а 27 липня провів альтернативний захід з нагоди 31-ї річниці підписання декларації про незалежність Білорусі. Крім того, організація допомагала білоруським мігрантам, перш за все тим, хто не мав грошей, щоб оселитися на новому місці, та мав проблеми з отриманням посвідки на проживання. Також активісти «Білоруського дому» запрошували білорусів пройти військову підготовку в одному з київських клубів.

Така діяльність була дошкульною для режиму Олександра Лукашенка, вважає білоруський політолог Валерій Караблевич.

За його словами, у Білорусі вже тривалий час через підконтрольні владі ЗМІ створюється негативний войовничий образ організацій, створених діаспорами у сусідніх країнах, зокрема в Україні, і при цьому наводиться перелік їхніх членів та лідерів. Це, на думку експерта, свідчить не лише про незадоволення Лукашенка такими організаціями, а й про обізнаність щодо їхньої діяльності з боку білоруських спецслужб, зокрема КДБ. Відтак, версію щодо політичного вбивства Віталія Шишова як одного з лідерів білоруської діаспори в України він називає не лише реалістичною, а й першою, що спадає на думку.

Білоруські спецслужби провадять діяльність за межами Білорусі – це очевидно. Білоруська внутрішня політична криза випливає назовні

«Те, що білоруські спецслужби провадять діяльність за межами Білорусі – це очевидно. Білоруська внутрішня політична криза випливає назовні. Просто на наших очах відбувається ціла серія подій, які це доводять. Тут і історія з посадкою літака компанії Ryanair у Мінську заради затримання Романа Протасевича, тут і криза на білорусько-литовському кордоні, тут і обіцянки Лукашенка розмістити російські війська на території Білорусі, тут і скандал з білоруською спортсменкою в Токіо, і ця трагічна подія з Шишовим у Києві. Тобто неврегульованість внутрішньої політичної кризи в Білорусі стає елементом регіональної міжнародної кризи. Це означає, що для вирішення внутрішньої білоруської кризи необхідні зусилля міжнародної спільноти, адже це джерело дестабілізації в цілому регіоні. В цьому сенсі драматична історія, що сталася у Києві – є додатковим фактом, який мав би підштовхувати й українську владу, і міжнародну спільноту докласти зусиль до того, щоб криза була вирішена», – каже у коментарі Радіо Свобода Валерій Караблевич.

Чи потрібна Лукашенкові смерть Шишова?

Хоч версія політичного вбивства Шишова наразі лишається недоведеною, як і будь-яка інша, відкидати її ні в якому разі не можна, наголошує аналітик білоруського Інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко.

Він зауважує, що з раціональної точки зору режим Лукашенка нічого не виграє від смерті Віталія Шишова, але влада Білорусі нерідко вдається до нераціональних дій. До прикладу експерт наводить випадок із посадкою літака і затримання блогера, адміністратора опозиційних сторінок у соцмережах Романа Протасевича. Це не припинило діяльності опозиційних акаунтів, але призвело до міжнародних санкцій проти Білорусі, нагадує Можейко.

Крім того, за словами експерта, агенти білоруських спецслужб, скоріш за все, мають таку «спотворену картину світу», в якій негативний образ організацій діаспорян, створюваний підконтрольними Лукашенкові медіа, виглядає правдивим.

Версія політичного вбивства Шишова цілком може виявитися правдою. Але хочеться побачити результати розслідування

«Версія політичного вбивства Шишова цілком може виявитися правдою. Водночас, те, що всі у першу чергу так подумали, – це наразі не відображає реальної картини, а відображає імідж Лукашенка як неадекватної людини, яка може піти на силові провокації в сусідніх країнах, нехтуючи нормами міжнародного права і можливими наслідками. Звісно, у такому контексті, що би не сталося з білоруським емігрантом у сусідній країні, одразу наводитиме підозру на Лукашенка. Але хочеться побачити результати розслідування.

Якщо буде доведена версія політичного вбивства, то Україну, в першу чергу, мало би турбувати питання реакції. Україні тут важливо навіть не те, кого і чому вбили, а те, що Лукашенко вважає можливим використовувати своїх агентів спецслужб на території України і там вбивати людей, кого йому заманеться. Якщо це буде доведено – це серйозна ознака міжнародного злочину. Україна тут має відстоювати свій суверенітет. Україна Лукашенка президентом не визнає, але Зеленський і з Тихановською не зустрічався, при цьому Україна підтримує моральні санкції, але водночас тривають економічні відносини з Білоруссю. Тому в України лишається багато важелів впливу. Загалом сильно загостренні відносини Білорусі з Україною можуть бути головним наслідком цього інциденту в політичному сенсі», – говорить у коментарі Радіо Свобода Вадим Можейко.

Справу щодо загибелі Віталія Шишова тримає на контролі президент України Володимир Зеленський, заявив на брифінгу речник глави держави Сергій Никифоров.

Посольство США в Україні заявило про сподівання на повне й ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин смерті громадянина Білорусі Віталія Шишова.

Його знайшли повішеним у одному з парків Києва 3 серпня. Він зник у Києві напередодні. За попередніми даними, він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, що надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну.

За даними білоруської служби Радіо Свобода, ця організація пов’язана з народженим у Білорусі Сергієм Коротких, який отримав українське громадянство.

Сергій Коротких – колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії, зокрема, білоруської філії російського праворадикального руху «Русское национальное единство» та організації «Национал-социалистическое общество». Від квітня 2014 року в складі добровольчого полку «Азов» воював на Донбасі, був керівником розвідувальної роти в складі «Азову». Згодом рух «Азов», до якого увійшла і частина колишніх бійців полку «Азов», був названий Державним департаментом США «націоналістичною групою ненависті» (представники «Азову» заперечують таку оцінку дипломатів – ред.)

Нині «Азов» є полком спеціального призначення Національної гвардії України, який продовжує виконувати завдання в зоні ООС. Сергій Коротких зараз не має стосунку до керівництва полку «Азов».