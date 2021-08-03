Правозахисники закликають Монастирського взяти під особистий контроль розслідування загибелі Шишова

Кілька правозахисних організацій закликали міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського взяти під особистий контроль розслідування ймовірного вбивства в Києві голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова.

Також активісти вважають, що СБУ слід «переглянути підходи до здійснення своїх функцій та забезпечити їхнє законне та ефективне виконання».

«Оскільки існує висока вірогідність, що цей злочин був скоєний з метою залякати та деморалізувати білоруських активістів, які знайшли притулок в Україні, ми, представники та представниці громадянського суспільства України та інших країн, очікуємо належної реакції держави», – вказано в заяві.

Звернення підписали Free Belarus Center, Центр прав людини ZMINA, «Восток SOS», правозахисний центр «Поступ», «Освітній дім прав людини – Чернігів», проєкт «Без кордонів».

Раніше 3 серпня речник глави держави Сергій Никифоров заявив, що президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу щодо загибелі голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова.

Голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова знайшли повішеним у одному з парків Києва 3 серпня.

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві напередодні. За попередніми даними, він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну.