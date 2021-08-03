Представник «Білоруського дому»: на обличчі Шишова були сліди побиття

Представник «Білоруського дому в Україні» Юрій Шчучко розповів в ефірі «Настоящего времени» (телеканалу, створеного Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»), що главу організації Віталія Шишова знайшли повішеним зі слідами побиття на обличчі.

Шчучко розповів, що вийшов разом з друзями Шишова на його пошуки, в цей час поліція опитувала місцевих жителів. Коли він дійшов до парку, виявив тіло зниклого.

«Це стара схема. Людина повішена зі слідами побиття на обличчі. Нічого не викрадено. Він був у звичайному заношеного одязі, в якому люди займаються спортом, з собою був тільки телефон», – зазначив Шчучко.

За його словами, всі активні члени БДУ отримували інформацію, що в Україну «прибувають люди з Сил спеціальних операцій та інших підрозділів Білорусі для їх фізичного знищення».

"У тому числі від СБУ приходила така інформація. Говорили, щоб ми були обережніші, тому що тут працює мережа агентів КДБ Білорусі і можливо все. Віталій просив мене подбати про близьких людей, які його оточують. У нього було дивне передчуття», – розповів Шчучко.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві напередодні. За попередніми даними, він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся. Сьогодні вранці його знайшли повішеним у одному з київських парків.

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну.

За даними білоруської служби Радіо Свобода, ця організація пов’язана з народженим у Білорусі Сергієм Коротких, який брав участь у боях на Донбасі і отримав українське громадянство.

Сергій Коротких – колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії, очільник українського руху «Азов», який був названий Державним департаментом США «націоналістичною групою ненависті» (представники «Азову» заперечують таку оцінку дипломатів – ред.).