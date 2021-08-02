У Києві зник голова «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов

У Києві зник голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов. За попередніми даними, він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся, повідомляє телеграм-канал організації.

«З його номера було зроблено кілька так званих «глухарів», однак зараз зв’язатися з ним неможливо. Більше на зв’язок він не виходив. Ми прочесали масив, де він зазвичай здійснював пробіжки, але ніяких слідів Віталія не виявили», – ідеться в повідомленні.

Про зникнення Шишова повідомили до поліції, тривають його пошуки.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну.

За даними білоруської служби Радіо Свобода, ця організація пов’язана з народженим у Білорусі Сергієм Коротких, який брав участь у боях на Донбасі і отримав українське громадянство.

Сергій Коротких – колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії, очільник українського руху «Азов», який був названий Державним департаментом США «націоналістичною групою ненависті» (представники «Азову» заперечують таку оцінку дипломатів – ред.)