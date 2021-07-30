Лукашенко: в разі загрози безпеці до Білорусі «введуть російські війська»

Олександр Лукашенко заявив, що «якщо буде потрібно для безпеки», то до Білорусі будуть введені російські війська. Його слова передає державне агентство БелТА.

«Зараз у цьому немає ніякої необхідності, у нас досить міцні, згуртовані, компактні Збройні сили. Крім «територіалів», ми можемо в потрібний момент в короткий проміжок часу 500 тисяч чоловік призвати, а це вже сила. Якщо буде мало, сюди будуть введені всі Збройні сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо», – заявив він.

Як вважає Лукашенко, Білорусь потрапила в епіцентр цивілізаційного протистояння. Він заявив, що уздовж білоруських кордонів «нарощується наступальна військова інфраструктура НАТО». Так, за його словами, поблизу від Білорусі нібито формується нове з’єднання – 18-та механізована дивізія, на озброєння якої надійдуть американські танки «Абрамс».

«Як бачите, нічого не змінюється. Початок Великої Вітчизняної війни їх так нічому і не навчив. Вони забули, що таке Брестська фортеця», – заявив він.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Песков, коментуючи слова Лукашенка, сказав, що влада Білорусі не зверталася до російського керівництва з приводу можливості розміщення збройних сил Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше говорив, що Північноатлантичний союз стурбований «зростанням залежності» Білорусі від Росії через останні політичні події. За його словами, союз НАТО готовий у разі надзвичайної ситуації захистити будь-яку країну з числа учасників альянсу від загроз Мінська чи Москви.

Країни-сусіди Білорусі та Росії – Польща, Литва і Латвія – виступають із найбільш жорсткими серед країн НАТО заявами щодо як Москви, так і режиму Олександра Лукашенка, вимагаючи жорстких санкцій проти Мінська через масові порушення прав людини. Стурбованість у зв’язку зі зближенням Мінська і Москви висловлювала також Україна.