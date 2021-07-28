Держприкордонслужба підтвердила закриття кордону на в’їзд до Білорусі

У Державній прикордонній службі підтвердили наявність заборони на в’їзд до Білорусі. Про це йдеться в повідомленні служби на основі інформації від посольства України в Білорусі.

За даними відомства, обмеження на в’їзд не поширюється на:

дипломатів, власників перепусток ООН чи проїзних документів Євросоюзу

членів екіпажів внутрішнього водного транспорту, потягів, літаків

іноземців, які мають близьких родичів-громадян Білорусі або таких, що мають дозвіл на проживання

людей, які прямують до Білорусі на навчання або для вакцинації від COVID-19

Іноземці, старші за 6 років, повинні надати для в’їзду негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус SARS-CoV-2, зроблений не ранішеяк за три дні до перетину кордону.

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Крім того, Білорусь запровадила обмеження на виїзд, яке не поширюється, зокрема, на дипломатів, членів офіційних делегацій, членів екіпажів, іноземців, а також людей, які виїздять у зв’язку з хворобою чи смертю близького родича, для отримання медичної допомоги чи освіти.

На початку липня Олександр Лукашенко наказав повністю закрити кордон із Україною, пов’язавши це зі значною, за його словами, кількістю зброї, яка потрапляє через кордон до Білорусі.

Згодом, втім, Міністерство закордонних справ України повідомило, що не отримувало повідомлень про закриття кордону з Білоруссю, а і Держприкордонслужба – що не фіксувала ознак такого закриття.