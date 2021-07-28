Чемпіонат світу зі спортивної ходьби перенесли з Білорусі до Оману

Командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби перенесли з Білорусі в Оман, повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на керівника Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ) Себастьяна Коу.

ІААФ вирішила не проводити чемпіонат у Мінську наприкінці червня. В організації наголосили, що змагання перенесли за результатами розгляду спеціального звіту, підготовленого комітетом із ризиків, у якому, зокрема, вказується на невизначеність у дипломатичних відносинах і обмеження на міжнародні поїздки до Білорусі.

Мінськ раніше позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року. У березні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не визнав старшого сина Олександра Лукашенка, Віктора Лукашенка, новим головою Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

У травні виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів оголосив про перенесення етапу Кубка світу з біатлону, який мав відбутися з 3 до 6 березня 2022 року, з Білорусі до Фінляндії. Рішення було ухвалене «з огляду на поточну ситуацію в Білорусі».

Крім того, країну позбавили права проводити чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу, змагання перенесли з Білорусі до Швеції.