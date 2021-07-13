Парламент Литви підтримав масове затримання шукачів притулку на тлі кризи мігрантів

Парламент Литви 13 липня схвалив масове затримання шукачів притулку на тлі зростання кількості мігрантів, які прибувають із Білорусі.

За закон проголосували 84 з 141 члена парламенту, попри протести з Міжнародного комітету Червоного хреста та інших неурядових організацій. Критики закону стверджують, що він порушує міжнародні зобов’язання Литви та права мігрантів.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив у Брюсселі про необхідність подальших санкцій проти Білорусі через кризу мігрантів. Згодом із ним погодився верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

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«Використовувати мігрантів як зброю, виштовхувати людей через кордон неприпустимо», – заявив Боррель після зустрічі з Ландсбергісом у Бруюсселі.

Депутатка Європарламенту від Литви Раса Юкневічене 12 липня заявила, що за потоком мігрантів через кордон стоять Білорусь та Росія, яким допомагає Іран. Вона не надала прямих доказів цьому твердженню, яке Мінськ і Москва відкидають.

За даними Frontex, за перший тиждень липня влада Литви зафіксувала понад 800 незаконних перетинів на її кордоні з Білоруссю, більша частина якого проходить через густі ліси.

Крім того, Литва 12 липня оголосила, що відкриє новий табір у містечку Девянішкес, розташованому на південному сході з Білоруссю для розміщення 500 незаконних мігрантів.

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Девянішкес майже повністю оточений кордоном із Білоруссю і пов’язаний з рештою країни перешийком шириною 2,5 кілометра.

Минулого тижня прем’єр-міністерка Литви Інгріда Сімоните заявила, що Білорусь пропонувала мігрантам рейси до Мінська, посилаючись на документи, знайдені принаймні в одного такого мігранта, який прибув до Вільнюса.

Сотні людей перетнули Литву після того, як Лукашенко заявив у травні, що його країна більше не буде перешкоджати мігрантам перетинати її західний кордон до ЄС.