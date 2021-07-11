Литва отримає допомогу ЄС для контролю кордону з Білоруссю

Агентство Європейського союзу з питань охорони зовнішніх кордонів (Frontex) надасть Литві допомогу для встановлення контролю на кордоні з Білоруссю. Про це розповів президент Литви Гітанас Науседа після розмови з керівником Frontex Фабрісом Леггері.

Зокрема допомога передбачає надання Литві гелікоптерів.

Також до країни надішлють додаткові прикордонні патрулі та перекладачів.

За словами литовських посадовців, лише за останні трохи більш ніж два місяці до Литви з Білорусі нелегально дісталися понад 1500 осіб – удвадцятеро більше, ніж за весь 2020 рік.

Литва також повідомила, що почала будувати загорожу на своєму кордоні з Білоруссю у зв’язку з масовим напливом нелегальних мігрантів, які перебираються через кордон із тієї країни – на думку Вільнюса, внаслідок спланованої операції Мінська для помсти за західні санкції.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби Литви Ґедрюс Мішутіс, загорожу з колючого дроту вздовж кордону почали будувати військові. Частина кордону пролягає в густих лісах, де контроль за ним ускладнений.